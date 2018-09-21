ما الذي تم العثور عليه في مواد غذائية فرنسية؟

أخبار الآن | فرنسا - (وكالات)

عثرت مجموعة فودووتش الفرنسية لحماية المستهلكين على مكونات حيوانية لا يتم الافصاح عنها في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المباعة في فرنسا ، من بينها بقايا حشرات في مشروبات غازية وجيلاتين بقري في علب اللبن



وتجيء الدراسة في وقت يطالب فيه المستهلكون بمزيد من الشفافية بشأن مكونات طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيين ومن لا يستخدمون أي منتجات حيوانية في فرنسا.

وقالت فودووتش إن جميع أنواع المخلوقات تختبئ في طعامنا وشرابنا دون أن نعلم. وأدان البيان ما أسماه الغش في ملصقات المواد الغذائية.



وأضافت الشركة إن شركات الصناعات الغذائية تعرف جيدا عندما تستخدم مكونات أو إضافات أو مواد مشتقة من الحيوانات. ومن حقها أيضا أن تعرف لتكون لها حرية الاختيار بين ما تريد أن تتناوله وما لا تريد.

ووجدت الدراسة ألوانا صناعية مشتقة من الدودة القرمزية في مشروبات غازية برتقالية وإفرازات من ديدان قرمزية آسيوية في آيس كريم فراولة.



وذكرت فودووتش أنها عثرت على مشتقات حيوانية أخرى في حلوى وأجبان وحلويات مصنوعة من الشوكولاتة وحلوى التيراميسو الإيطالية.

وقال متحدث باسم الشركة إن كافة منتجات الشركة مطابقة للمواصفات.



كما نشرت المنظمة التماسا على الإنترنت تدعو فيه شركة يوبليه الفرنسية المنتجة للزبادي لأن تعلن عن وجود الجيلاتين الحيواني في منتجاتها حين يكون موجودا.

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