دراسة: تلوث الهواء يزيد احتمال الإصابة بالخرف

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة حديثة ، الى أن الذين يعيشون في المناطق التي يرتفع فيها مستوى تلوث الهواء، أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالخرف.

وحلل باحثون من جامعة كينغز كوليج في لندن، العلاقة بين تلوث الهواء والأمراض العصبية التنكسية من جهة أخرى، بتحليل بيانات أكثر من 130 ألف شخص من سكان لندن، تتراوح أعمارهم بين 50 و79 عاماً في 2004، من المصابين بالخرف.

واستناداً إلى الرموز البريدية للمناطق التي يقطنها المشاركون في الدراسة، قدر الباحثون، نسبة تعرضهم السنوي للهواء الملوث، بما في ذلك غاز ثاني أوكسيد النيتروجين، والجسيمات الدقيقة بي إم2.5، والأوزون، أو3.

وبعدها تابع الباحثون حالة المرضى على مدى 7 سنوات، حتى موتهم، أو إصابتهم بالخرف. وأظهرت النتائج، إصابة 2.181 شخصاً منهم بالمرض في الفترة المذكورة.

وبينت النتائج، أن الذين يعيشون في المناطق الأكثر تلوثاً بغاز ثاني أوكسيد النيتروجين، معرضون للإصابة بالخرف بنسبة تزيد عن 40%، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

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