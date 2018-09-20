ما علاقة بدانة الأطفال بمنتجات التنظيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف باحثون كنديون أن منتجات التنظيف المنزلية قد تجعل الأطفال يعانون من زيادة الوزن من خلال التغيرات التي تطرأ على بكتيريا الأمعاء.

وتتسبب هذه المنتجات في زيادة الوزن عند بلوغ الأطفال 3 أعوام ، إذا استخدمت أمهاتهم هذه المواد التي تحتوي على مواد كيميائية بدلا من البدائل الطبيعية.

وحلل الباحثون فضلات 757 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 4 أشهر، لتحديد نوعية بكتيريا الأمعاء. وتم تحديد وزن الأطفال عندما كان عمرهم بين سنة و3 سنوات، ثم قارنو أوزانهم مقابل درجات مؤشر كتلة الجسم الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية في مختلف الأعمار.

وأشارت نتائج الدراسة الأولية بعد الفحص إلى أن ارتفاع احتمالية إصابة الأطفال ببكتريا الأمعاء المعروفة بــLachnospiraceae بمعدل 1.3 مرة، في حالة استخدام الأم لمواد التنظيف والمطهرات بشكل متكرر، مما يصبح الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن وتحديدا عند بلوغهم الثلاث سنوات، مقارنة عندما تستخدم الأمهات مواد صديقة للبيئة، يكون وزن الأطفال أقل وصحي أكثر.

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