بشرى لمن يعانون من الصلع!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصل باحثون في أحد المختبرات البحثية في مدينة مونستر الألمانية، إلى علاج جديد قد يفتح نافذة أمل لمن يعانون من الصلع أو تساقط الشعر الشديد.

ونجح الباحثون في التمكن من تحفيز نمو بصيلات الشعر مرة أخرى، باستخدام عطر مصنوع من خشب "الصندل" الصناعي، بحسب موقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" مؤخراً، أن بصيلات شعر الإنسان بها مستقبِل جيني لهذا العطر وكأنها تستطيع أن تشمه.

لباحثون أكدوا أنه يمكن الاعتماد على هذا الوسيط الكيميائي ليكون بداية لتطوير وسيلة ضد تساقط الشعر.

وتعد مستقبلات الشم من المستقبلات الكيميائية الموجودة في النظام البشري للتعرف على الإشارات الهرمونية، وهي توجد أيضا في أنسجة خارج الأنف، حسبما أوضح الباحثون.

فريق الباحثين بقيادة رالف بوس من جامعة مانشستر البريطانية، وجيرمي شيريت من مختبر موناستريم، تعقبوا احتمال قيام هذا المستقبَل بدور في نمو الشعر.

ولمعرفة ذلك فصل الباحثون بصيلات الشعر من عينات من فروة رأس بشرية، وأنبتوها في المختبر. ثم جرى تحفيز الموصلات الهرمونية باستخدام عطر خشب الصندل الصناعي، ودرسوا ردود الفعل التي حدثت بعد ذلك في بصيلات الشعر.

تبين من خلال الدراسة أن عطر خشب الصندل يطيل فترة نمو الشعر؛ من خلال تقليل موت الخلايا الكيراتينية الموجودة في شعر رأس الإنسان.

إقرأ أيضا :

هل تعاني من كثرة النسيان؟ الحل في باقة من الأعشاب والأغذية