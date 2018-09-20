أمل جديد لمرضى السرطان.. "السر" في أعماق البحار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

أمل جديد لمرضى السرطان.. "السر" في أعماق البحار خصوصا عند الأطفال.

توصل علماء في جامعة بريطانية ، إلى أن مواد كيميائية مستخلصة من القواقع البحرية، قد تساعد في علاج أنواع مختلفة من السرطانات، خصوصا عند الأطفال.نظرا لسميتها المنخفضة، وآثارها الجانبية الأقل، مقارنة بأدوية السرطان المستخدمة حاليا

ووجد علماء الطب الحيوي في الجامعة، أن السكريات الموجودة في القواقع الصغيرة، كانت فعالة بنفس مستوى العقاقير المستخدمة في علاج أنواع من السرطانات.

فقد اختبر العلماء سكريات القواقع في علاج سرطانات الدم والثدي والرئة والقولون، حيث أظهرت نتائج مشجعة إيجابية.

وأشار ا كبير الباحثين، ، إلى أن السكريات المشتقة من الثدييات كانت منذ فترة طويلة مصدرا لاختبارات وأبحاث علماء السرطان حول العالم، إلا أن النتائج لم تكن حاسمة حتى الآن.

وأضاف أن أدوية علاج السرطان تقوم على إيقاف انقسام الخلايا المصابة،

وسيعمل العلاج الجديد على زيادة فعالية تدمير الخلايا السرطانية مع التسبب بأقل قدر ممكن من الأضرار للأنسجة والخلايا السليمة.

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