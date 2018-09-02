التدخين والكحول في سن مبكر يؤديان إلى تصلّب الشرايين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت دراسات جديدة لكلية لندن الجامعية، معهد (UCL) لدراسات الماجستير، بأن التدخين والمشروبات الكحولية تتسبب في أمراض خطيرة للمراهقين.

وتفيد الدراسة بأن مرض تصلب الشرايين يعتبر أكثر الأمراض التى تهدد من هم دون الـ17 عاما والذين يدخنون أو يتناولون المشروبات الكحولية بشراهة وهم في عمر صغير.

ويتسبب تصلب الشرايين بارتفاع خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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وتشير التقارير الى ان أهم الأسباب التي أثرت على المراهقين للتدخين وتناول المشروبات الكحولية في سن صغير هي مشاهدة الأفلام والمحتويات الغنائية التي تشجع الإقبال على هذا التصرف بالإضافة الى انتشار السجائر الالكترونية.

وبحسب شبكة (BBC) فقد ضمت الدراسة حوالي 1266 مراهقا وقد تناولت الدراسة التفاصيل والكميات للمدخنين من أعمار 13و15و17 عاما، بحيث تم معرفة عدد السجائر التي دخنوها بالإضافة الى معرفة بداية التدخين وكميات تناول المشروبات الكحولية.

وأشارت النتائج الى أن من يدخنون اكثر من 100 سيجارة مع تناول الكحول هم أكثر عرضة للمرض من الذين تناولوا 20 سيجارة.

وقد نصح الأطباء بمحاولة التوقف في سن مبكر لعدم تأثير هذه الأمراض لاحقا. حيث ان التوقف عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية يساعد على رجوع هذه الوظائف للعمل بشكل طبيعي في جسم الإنسان.

مصدر الصورة: NurPhoto-Getty

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