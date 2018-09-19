بريطانيا تبحث عن مليون حبة "فياغرا" قبل إغلاق حدودها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تزال بريطانيا تبحث عن حلول لمشاكل عالقة ومتعلقة بقرار الخروج من الإتحاد الأوروبي، منها سياسي ومنها تجاري ومنها مرتبط بالشأن الصحي وهذا ما قد يكون الأكثر إلحاحا. وقد أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عددا من شركات الأدوية في البلاد تعمل على تخزين أفراص "الفياغرا" المقوية جنسيا تفاديا لاحتمال حدوث نقص، إذا خرجت لندن من الاتحاد الأوروبي، دون أن ترتب صفقة تضمن المصالح الاقتصادية.

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وتقوم شركة "زافا" البريطانية، وهي منصة صيدلية على الانترنت بتعزيز مخزونها من الفياغرا، حتى يكون قادرا على تلبية الطلب لمدة أطول في حال انقطع الإمداد من الخارج. وتحرص الشركة في العادة على الاحتفاظ بمخزون يكفي لأسبوعين في كل الأوقات، لكن هذه المنصة تجمع مليون قرص في الوقت الحالي، وهذا يعني أن مخزونها سيرتفع ليصبح قادرا على تغطية أربعة أشهر كاملة.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، دافيد مينيرتز، أن "زافا" حرصت على زيادة مخزونها تفاديا لما قد ينجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، أو وفق شروط غير إيجابية اقتصاديا.

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