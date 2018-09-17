لاصقة آمنة لعلاج الإنفلونزا تصل عبر البريد الإلكتروني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرف "الإنفلونزا" على أنها من أحد الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وهي تعتبر من الأمراض الفيروسية المُعدية التي يُمكن أن تنتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق السعال أو العطس، هذا المرض يصبح شائعا خلال فصل الشتاء، فما الحل إذن؟



في هذا الصدد، طور العلماء لقاحا للإنفلونزا يمكن تحضيره ذاتيا وإرساله إلى المرضى عبر البريد الإلكتروني، هذا اللقاح الجديد الذي طوره باحثو جامعة واشنطن، عبارة عن رقعة شبيهة برقعة الإسعافات الأولية، وهي ملائمة لجميع السلالات الفيروسية، وهي آمنة، ولا تتطلب أي تدريب لاستخدامها، وفقاً لـ "دايلي ميل"..

يُذكر أن اللقاحات الحالية لمنع غزو فيروس الإنفلونزا للجسم، توفر حماية محدودة، وتبلغ نسبة نجاحها 30% فقط، الأمر الذي قد يُثني العديد من الأمريكيين عن أخذ اللقاحات، وكان العلماء، بمن فيهم الباحث الرئيس في الدراسة، الدكتور داركريك كارتر، يهدفون منذ فترة طويلة، إلى إنتاج لقاح للعديد من السلالات، أو حتى جميع سلالات فيروس الإنفلونزا.

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