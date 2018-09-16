"قطار الموت" ربما يعالج مرضا شائعا بكثرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تبدأ أعراض حصى الكلى بالظهور عندما تكون الحصوات عالقة في الكلية، وتتحرك باتجاه أسفل الحالب، وحينما يصاب الشخص الذي يعاني بحصى الكلى بالالتهاب، في تلك الحالات تظهر إحدى الأعراض الآتية: الألم المستمر في المنطقة أسفل الظهر، والذي قد يصل إلى الفخذ أحيانا، فما الحل إذن؟



منحت جامعة هارفارد الأمريكية جائزة "Ig Nobel" لبحث علمي تمكن من إثبات فعالية ركوب الأفعوانيات "قطار الموت" في علاج مشكلة الحصى التي تتشكل عادة في كلى الإنسان، وأشار الباحثون الأمريكيون إلى ضرورة ركوب مرضى الحصى للأفعوانيات بشكل دوري، والمنتشرة في معظم مدن الملاهي حول العالم.

نشأت فكرة البحث أول مرة عندما عاد أحد مرضى حصى الكلى في مشفى جامعة ميتشغان، من إجازة زار خلالها مدينة "والت ديزني" الترفيهية عدة مرات، حيث أكد أن الحصى في إحدى كليتيه قد تفتت بشكل كامل عقب عودته إلى المدينة، وللتأكد من السبب الدقيق لتفتت الحصى، نصحه طبيبه، دايفيد وارتينغر، بإعادة ركوب الأفعوانية نفسها مرة أخرى، ولكن بعد مضي بعض الوقت. وفعلا، ومع تكرار المحاولة، تخلص المريض من حصوة أخرى تشكلت في كليته..

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