إستعن بـ 8 نصائح لإزالة بقع الأسنان والحفاظ على الإبتسامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعد المظهر الجمالي للأسنان بالإضافةِ إلى سلامَتِها وصحتها أمرا بالغ الأهمية؛ فهو جزء لا يتجزأ من المظهرِ العام، وله دور بالغ الأهميةِ في إعطاءِ انطباع عام عن الأشخاص، لذلك الحفاظ عليهم من اللازم أن يكون من الأولويات..

فقد يعد شرب كوب ساخن من الشاي أو القهوة على رأس قائمة المشروبات الصباحية المفضلة لدى كثيرين بعد الاستيقاظ الصباحي، وعلى الرغم من الفوائد الصحية المشتقة من الخصائص المضادة للأكسدة المتأصلة في هذين المشروبين، فإنه لا يمكن تجاهل الجانب السلبي لاستهلاك الشاي والقهوة..

إذ يمكن أن يكون مسؤولاً عن تصبغ شديد وتغيير واضح في لون الأسنان. ويرى خبراء أن الشاي يحتوي على مركبات تؤثر على لون الأسنان، بالإضافة إلى مستويات الـPh المنخفضة التي تساعد على ذلك، إلى جانب أصباغ المشروبات ذات الألوان الداكنة مثل القهوة والشاي والصودا، والتي تسبب الشقوق بين الأسنان.

وهنا يعرض خبراء «هيمالايا أعشاب» ثماني خطوات احترازية لحماية الأسنان ومنع ظهور البقع الداكنة..

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