للمرة الأولى .. نجاح زراعة شرايين تاجية بالمنظار في الأردن

أخبار الآن | عمان - الأردن (وكالات)

تمكن أطباء في المستشفى التخصصي في العاصمة الأردنية عمان من إجراء عملية زراعة لشرايين القلب التاجية بالمنظار، وصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى البلاد ومنطقة الشرق الأوسط. و أجرى العملية الدكتور عبدالحكيم ديه إستشاري جراحة القلب والشرايين لمريض في الحادي والخمسين من عمره ، كان يعاني من إنسداد في الشرايين.

و أجريت العملية بمساعدة المنظار الجراحي و عن طريق جرح صغير في الجهة اليسرى من الصدر دون الحاجة لقص القفص الصدري كما هو معتاد في عمليات القلب المفتوح، إذ تم زراعة وتطعيم جميع الشرايين التاجية المصابة لقلب المريض بمساعدة شريان الصدر الداخلي والوريد الصافن.

وأكد الدكتور عبدالحكيم ديه أن هذه العملية هي بديل عن عملية القلب المفتوح المعروفة بالشكل التقليدي ، وأنه من أهم ميزات هذه العملية محدودة التداخل سرعة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية ، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة في المستشفى ، ناهيك عن الناحية التجميلية حيث تتم بطريقة تخفي مكان الجرح في المستقبل.

وأضاف الدكتور ديه أن العملية "تعتبر إستكمالا لسلسلة الإنجازات في مجال جراحة القلب بالمنظار ، إذ تتم الآن معظم عمليات الصمام التاجي و الصمام الأبهر في المستشفى التخصصي بالمنظار".

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