20 دقيقة يوميا فقط.. هذا ما يستغرقه أفضل تمرين لحرق الدهون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قام عدد من الباحثين بعقد مقارنة بين أنواع مختلفة من التمارين الرياضية للوقوف عند أفضل طريقة لحرق السعرات الحرارية، لا سيما وأن حرق دهون الجسم يتطلب بناء كتلة عضلية تحسن عملية الأيض حتى بعد ممارسة الرياضة.

وقالت الدكتورة تيم تشوك، باحثة في اللياقة البدنية وأستاذة للطب الوقائي بجامعة بنينجتون، حسب موقع time، إن أفضل طريقة لحرق الدهون هي القيام بتمارين تحرك عضلات الجسم بالكامل، حتى وإن كانت الدهون مركزة في منطقة محددة، لذا، حددت أفضل رياضتين يمكن أن يقوما بهذه المهمة وهما "كروس فيت" CrossFit، و تاباتا Tabata.

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وتوصلت دراسة حول أحد التمارين المشهورة في CrossFit بعنوان "Cindy" يمكن أن تحرق 13 سعر حراري في الدقيقة، أي نحو 260 من السعرات الحرارية خلال 20 دقيقة، في حين أن تمارين التاباتا تحرق 14.5 سعرة حرارية في الدقيقة أي 280 سعرة حرارية خلال نشاط لمدة 20 دقيقة، وتعد هذه المعدلات مرتفعة مقارنة برياضات أخرى، لاسيما أن هذه التمارين تجعل الجسم في حالة حرق للدهون حتى بعد انتهاء التمارين.

من جانبه، ذكر جون بوركاري، القائم على دراسة حول رياضة تاباتا وأستاذ العلوم الرياضية في جامعة ويسكونسن، أن هذه المعدلات المرتفعة لحرق الدهون تتطلب الاستمرار وممارسة 20 دقيقة لا أقل، ولكن إذا كانت هذه الرياضات كثيفة على الشخص مما يمنعه من ممارستها بشكل منتظم، أو لفترات قصيرة، فلا داعِ للقيام بها، خاصة أنه في هذه الحالة لن يمارسها الشخص بشكل صحيح، وأشار إلى رأي آخر يقول إن ممارسة أي رياضة أخرى محببة للشخص وتساعده على الاستمرار سيكون لها نفس النتيجة بشرط ممارستها لمدة مناسبة وبانتظام.

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