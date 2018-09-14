هل شعورنا بالقشعريرة مؤشر للسعادة والصحة الجسدية والعقلية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بينت دراسة حديثة أجرها باحثون بريطانيون مؤخرا أن الأشخاص الذين يعانون من القشعريرة يتمتعون بصحة بدنية أفضل وإبداع أكثر في حياتهم، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.

حيث أجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من المشاركين خلال Reading and Leeds Festival، الذي استمر على مدى يومين، في أغسطس الماضي، كما أبدت نتائج الدراسة بأن القشعريرة تعد جيدة للصحة العقلية، وتساعد الأشخاص على امتلاك قدرات عقلية إيجابية.

وأشارت الدراسة إلى أن الذين يشعرون بالقشعريرة أثناء ممارسة نشاط ترفيهي هم من يحققون السعادة والنجاح بشكل أكبر ويشكلون علاقات أقوى مع الآخرين. كما قاس الباحثون سلسلة من الاستجابات الفسيولوجية بما في ذلك معدل ضربات القلب وحركة الجسم أثناء أداء النشاط وذلك لمدة لا تقل على 45 دقيقة.

فكشف الباحثون أن 55% من رواد المهرجان كانوا يشعرون بالقشعريرة، واحتلت النساء الفئة الأكثر عرضة من الرجال الذين يصابون بهذا الشعور.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يشعرون بالقشعريرة، كان لديهم اهتمام كبير بالمهام الإبداعية مثل الطبخ (70%) والرسم (48%) والكتابة (40%)، مقارنة برواد المهرجان الآخرين الذين لم يصابوا بالقشعريرة.

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