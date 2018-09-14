دراسة: الخبز يؤثر على الصحة العقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن باحثين قولهم إن الغلوتين، وهو مركب بروتيني يشكل 80 في المئة من بذرة القمح، يمكن أن يجعل الناس مكتئبين أو متعبين.

واكتشف العلماء أن الغلوتين ينتج مشاكل للصحة العقلية لدى بعض الناس، بعد تناولهم أطعمة مثل الخبز أو المعكرونة، وغالبا ما يسبب الغلوتين بعض الاضطرابات الهضمية عند الناس، كما أنه يساهم في زيادة الوزن، لذلك ينصح أطباء بالابتعاد عنه.

وجاءت الدراسة الجديدة، التي أجريت على 14 شخصا لا يعانون من أي مشاكل صحية، لتكشف أضرارا جديدة لهذا المركب البروتيني.

وتوصل الخبراء، في جامعة لاتروب الأسترالية، إلى نتيجة تفيد بأن الغلوتين يؤثر على الصحة العقلية عند بعض الناس، حيث يجعلهم يشعرون وكأنهم مكتئبين أو متعبين، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الانتفاخ والتشجنات.

ويوجد الغلوتين بكثرة في القمح والشوفان واللحوم المصنعة، وأيضا في بعض مشروبات الشعير والمشروبات المحلاة.

ويشار إلى أن دراسات سابقة كشفت أن عددا من الناس في مختلف دول العالم يعانون من حساسية ضد الغلوتين، حيث أفادت بأن واحدا من بين 113 شخصا في الدول المتقدمة لا يتحملون الغلوتين.

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