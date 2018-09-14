اكتشاف عقار جديد لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نجح علماء أمريكيون في التوصل إلى عقار جديد يخفف من حالات اكتئاب ما بعد الولادة في غضون ساعاتٍ بدلا من أسابيع.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن علماءِ جامعة نورث كارولينا أن العقار الجديد يمكن أن يحدث فرقا في الصحة العقلية للأم الجديدة في أقل من ٢٤ ساعة، حيث تتأثر واحدة من كل ١٠ أمهات بالاكتئاب بعد الولادة.

ويعمل الدواء الجديد، الذي يسمى"بريكسانولون" بشكل مختلف عن الأدوية المضادة للاكتئاب الموجودة حاليا التي تحدث استجابة في ٤-٦ أسابيع. وأوضح العلماء أن المريضات شعرن بالتحسن خلال أيام.

وشارك في الدراسة أكثر من ٢٠٠ امرأة تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٤٥ عاما ممن خضن معاناة من الاكتئاب بعد الولادة لمدة 6 أشهر أو أقل.

وتم حقن بعضهن بالدواء الجديد، وأخريات بدواء بديل. وفي غضون ٢٤ ساعة لاحظ العلماء وجود اختلاف واضح بين اللواتي حصلن على الدواء الجديد خلال ٦٠ ساعة واللواتي حصلن على الدواء البديل.

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