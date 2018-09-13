برتقالة واحدة يوميا تحمي البصر وتحافظ على شبكية العين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نصح باحثون من معهد "وست ميد" للأبحاث الطبية في أستراليا كبار السن، بتناول ثمرة برتقال واحدة يوميا، لحماية بصرهم من التدهور والحفاظ على شبكية العين، حتى لا يصل الأمر إلى فقدان البصر.

وأجرى الباحثون الأستراليون أبحاثهم على العادات الحياتية التي يعيشها أكثر من ألفي شخص، وتبين أن الذين يأكلون ثمرة برتقال- الغنية بالفلافونويد المضاد للأكسدة- يوميا ينجحون في تأخير تعرضهم لخطر تدهور شبكية العين والبصر بصفة عامة لمدة تصل إلى 15 عاما.

أيضا أثبتت الدراسات الحديثة في المعهد العلمي بولاية كالفورنيا أنّ البرتقال يحتوي على موادّ تلائم بطبيعتها فروة الرأس، وأنّ الزيت المستخرج من القشور هو العلاج الفعّال والقويّ الذي أثبت فعاليّته في التخلّص من قشرة الرأس وتساقط الشعر بمدّة قياسيّة، والزيادة في لمعانه وطوله، غير أنّه يقلل من إفراز العرق داخل بصيلة الشعر ويحافظ على نظافته ورطوبته لوقت طويل.

كما أثبتت العديد من الأبحاث فوائد البرتقال والحمضيات بشكل عام في مكافحة عدد كبير من أنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذا يرجع ربما إلى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.

اقرأ أيضا:

دراسة: أدوية السعال لا تعمل بفعالية كافية ولها آثار جانبية