السرطان أكثر شيوعاً في بلدان الشمال الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

مرض السرطان أكثر شيوعاً في بلدان الشمال الأوروبي، هذا ما جاء في تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ووفقاً لتقرير "الصحة الأوروبي"، فإن 5 بالمائة من مواطني دول الشمال - السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وأيسلندا - كانوا مصابين بالسرطان في عام 2014، في حين كان متوسط الإصابة في جميع البلدان المشمولة بتقرير المنظمة 2.4 بالمائة خلال العام نفسه.

وأظهر التقرير الصادر عن المنظمة، أن هناك استمراراً في زيادة أعداد مرضى السرطان في أوروبا، لكن عدد أقل منهم يموتون بسبب المرض.

وكان التقرير قد شمل 53 بلداً، حيث بلغ متوسط السكان المصابين بالسرطان 2.4 بالمائة في عام 2014. أي زيادة قدرها 50 بالمائة عن عام 2000، وأظهرت الاحصائيات اختلافات كبيرة في أنواع السرطان في مناطق مختلفة.

وخلص التقرير إلى أن 5 بالمائة من سكان بلدان الشمال الأوروبي كانوا مصابين بالسرطان في عام 2014، في حين كانت النسبة 1.8 بالمائة بين سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وكان الرقم المقابل لمتوسط إصابات السكان بالسرطان في جميع الدول الـ 23 هو 2.8 بالمائة، وبمعدلات إصابة أعلى قليلاً عند النساء، 2.9 بالمائة مقارنة بالرجال، 2.7 بالمائة.



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