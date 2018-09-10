فيروس يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة طبية حديثة أن فيروسا يعد "غير ضار"، ويحمله حوالي نصف البالغين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وصرح الأطباء " إن الإصابة بعدوى الفيروس المضخم للخلايا (CMV)، تابعاً لسلالة فيروس الهيربس، حيث ينتقل من شخص إلى آخر عبر اللمس أو عن طريق سوائل الجسم مثل الدم واللعاب، يجعل الشخص أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بأمراض القلب."

وينتشر الفيروس من خلال الخلايا المناعية في دم المصاب، وترتبط هذه الخلايا بتراكم اللويحات في الشرايين، والتي يمكن أن تمنع الدم من الوصول إلى القلب.

وصرحت الدكتورة أليخاندرا بيرا، من كلية برايتون إن "عملنا يبيّن أن الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا، هي المسؤولة عن تراكم أعداد كبيرة من الخلايا المناعية المرتبطة بأمراض القلب التاجية، أنه مؤشر أقوى على خطر الوفاة بأمراض القلب أكثر من التقدم في العمر".

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