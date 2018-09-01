هل يعد نوم "القيلولة" سبباً للسعادة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى علماء بريطانيون دراسة علمية حديثة تشير إلى أن هناك رابط قوي بين قيلولة النوم القصيرة والإحساس بالسعادة. وذكر ريتشارد وايزمان المسؤول عن الدراسة وأستاذ في جامعة هارتفوردشير البريطانية، إن الأبحاث السابقة أظهرت أن النوم لمدة 30 دقيقة، يجعل الإنسان أكثر تركيزا وإنتاجية وإبداع ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وصرح ايومان إلى: "أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الإنسان يصبح أكثر سعادة بمجرد أخذ قيلولة قصيرة"، مؤكدا "أن القيلولة لفترة أطول ترتبط بالعديد من المخاطر الصحية". كما شارك في الدراسة أكثر من 1000 شخص أجابوا عن استطلاع بشأن عادات القيلولة، وحالاتهم النفسية التي يشعرون بها بعد القيلولة وأجريت هذه ضمن فعاليات مهرجان إدنبرة الدولي للعلوم.

كما وضع العلماء معيارا لقياس السعادة من 5 نقاط، فحصل الذين يأخذون غفوة قصيرة في فترة النهارعلى 3.67 علامة ،أما الذين يأخذون غفوة طويلة فنالوا درجة 3.44، والذين لا يأخذون غفوة إطلاقا حصلوا على 3.52 درجة في معيار السعادة.

حيث تلخص الدراسة أن 66% من الذين يأخذون قيلولة قصيرة يشعرون بالسعادة، مقارنة بـ56% لأولئك الذين يأخذون قيلولة طويلة، مما يسلط الضوء على الارتباط الكبير بين القيلولة القصيرة والشعور بالسعادة.

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