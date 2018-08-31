دراسة: تلوث الهواء يمكن أن يسبب أمراضا قلبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أثبتت دراسة حديثة أن التعرض للهواء الملوث لمدة ساعتين فقط بصفة يومية، خاصة في الأماكن المزدحمة بالسيارات، يمكن أن يترك تأثيراً سلبياً على القلب على المدى البعيد.

فالملوثات الهوائية يمكن أن تتسبب بتلف أنسجة القلب، ما قد يسبب أمراضاً خطيرة مثل الانسداد الرئوي المزمن، والذي يمكن أن يصبح قاتلاً إذا لم يتم اكتشافه في مراحله الأولى.



كما أن تلوث الهواء يمكن أن يتسبب بتصلب الشرايين، وهو من أهم وأخطر مسببات الأزمات القلبية التي قد تكون قاتلة ايضاً.

تعاني مدن عدة حول العالم من ارتفاع نسب التلوث بشكل خطير، مما يجعل الكثيرين من سكانها يرتدون الأقنعة الواقية بالأماكن المفتوحة، كنوع من الوقاية.

فهواء معظم العواصم والمدن أصبح مكتظاً وملوثاً بالدخان والأبخرة وعوادم المصانع والسيارات وغيرها من الملوثات، مما يسبب لنا العديد من المشاكل الصحية.



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