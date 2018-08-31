إنكلترا تبحث حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال

أخبار الآن | إنكلترا - بريطانيا (رويترز)

قالت رئيسةُ وزراء بريطانيا تريزا ماي، إنها قد تحظر بيع مشروباتِ الطاقة في انكلترا للمراهقين البالغين أقل من ثمانية عشر عاما، بسبب مخاوف من أنها تضرُ بصحةِ الأطفال. وأطلقت الحكومة البريطانية مشاوراتٍ عامة حول خططها لجعل بيعِ هذه المشروبات للأطفال غير قانوني، وتبحثُ حاليا مختلفِ وجهات النظر حول السن التي ينبغي عندها تطبيق الحظر، لكنها وضعت حدا أقل من 16 و 18 سنة كخيارات.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "تعد السمنة في الأطفال واحدة من أعظم التحديات الصحية التي يواجهها هذا البلد". وأضافت :"مع الآلاف من الشباب يستهلكون مشروبات الطاقة بانتظام، غالبا بسبب بيعها بأسعار أرخص من المشروبات الغازية، سنتشاور حول حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال".

ولدى كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز الحق على اختيار السن التي يتم عندها حظر بيع تلك المشروبات. وكشف باحث سابق أن الشباب في بريطانيا من بين أكبر مستهلكي مشروبات الطاقة في أوروبا. وهذه المشروبات تحتوي على مستويات عالية من السكر والكافيين، وهي أعلى غالبا من تلك الموجودة في المشروبات الغازية العادية.

وتم التوصل إلى صلة بين الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات وبين مجموعة مشكلات صحية للأطفال، منها السمنة وتسوس الأسنان والصداع ومشاكل النوم وكذلك آلام المعدة وفرط النشاط.

واقترحت الدراسات الاستقصائية التي أجرتها نقابات المعلمين أنها تسهم في سوء السلوك داخل الفصول الدراسية، رغم أن المزاعم حول أنها يمكن أن تغير السلوكيات مازالت تثير الجدل.

وينطبق الحظر على المشروبات التي تحتوي على 150 مللي غرام من الكافيين أو أكثر لكل لتر.

وتحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين، حوالي 80 مللي غرام في العبوة 250 مل. بينما تحتوي علبة 330 مل من الكوكا كولا العادية على 32 مللي غرام وعبوة الدايت كوك بها 42 مللي غرام. ويوجد بمشروبات الطاقة الكثير من السكر وكذلك المكونات الأخرى بما في ذلك الفيتامينات والمعادن أو المواد العشبية.

وقال وزير الصحة العامة ستيف برين: "تقع على عاتقنا مسؤولية حماية الأطفال من المنتجات التي تضر بصحتهم وتعليمهم، ويستهلك أطفالنا بالفعل أكثر من 50 في المائة من هذه المشروبات مقارنة بنظرائنا الأوروبيين."

, تنص قوانين وضع العلامات الغذائية بالفعل على أن أي مشروب غازي يحتوي على أكثر من 150 مللي غرام من الكافيين لكل لتر يجب أن يحمل تحذيرا بشأن محتواه العالي من الكافيين ولا يُنصح به للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات.

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