هل مجففات طلاء الأظافر تسبب السرطان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توصلت دراسة حديثة أن مجففات طلاء الأظافر المتواجدة في مراكز التجميل والتي ينبعث منها ضوء الأشعة فوق البنفسجية UVA قد تؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السرطان، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جورجيا إلى جانب عدد من خبراء النظام الصحي، أن ثماني جلسات تحت أشعة مجفف طلاء الأظافر يسبب تلف الحمض النووي للجلد، وهو إحدى الأسباب الحاسمة المسببة لسرطان الجلد.

وأشار الخبراء أن النساء اللواتي يقمن بتجفيف أظافرهم إلى مايقارب عشر دقائق مرة في الأسبوع، يصبحن أكثر عرضة للإصابة.

ولا جدال على خطورة أشعة UVA المنبعثة من أجهزة تجفيف طلاء الأظافر عن تلك التي تستخدم لتسمير الجسم في الأماكن المغلقة والتي تُعرف بــ (التان الاصطناعي).

وتعد هذه النوعية من الأشعة سبباً رئيساً لحروق الجلد، كما أن التعرض لها بإستمرار يزيد من إحتمالية الإصابة بمخاطر سرطان الجلد.

ويصرح الدكتور لاندسي شيب المسؤول عن الدراسة، أن إرتفاع خطر الإصابة بالسرطان مع استخدام الأشعة فوق البنفسجية، تمثل احتمالا ضئيلاً، فهذه المصابيح تنبعث منها درجات متفاوتة من الأشعة الضارة التي تتراوح بين قليلة و كبيرة.

كما أشار الدكتور شيب في دراسته إلى أنه حتى مع التعرض الكثير للأشعة الفوق البنفسجية، فإن خطر الإصابة بسرطان الجلد لايزال ضئيلا.

وقال الدكتور: "هذا لا يعني أن يتم التعامل مع مصابيح الأشعة فوق البنفسجية بدون اهتمام"، وأضاف: "نحن نتفق مع دراسات سابقة بأهمية استخدام واقيات الشمس أو ارتداء القفازات الواقية للحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة".

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