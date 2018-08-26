ما هو النوم النظيف وكيف تحصل عليه؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

الكثير من الناس لا يعرفون ما هو النوم النظيف، المفهوم الصحي الذي بات متدولا في الآونة الأخيرة لكن الخبراء في المجال الطبي ينصحون باللجوء إلى تطبيق هذه النظرية لإراحة الجسم على نحو أفضل خلال فترة الليل.

وتنصح نظرية النوم النظيف بأن يحترم الإنسان توقيتا منتظما للنوم وعدم إرباك ساعته البيولوجية، ولذلك فإن ضبط ساعتي النوم والاستيقاظ يساعد كثيراً على تحسين الصحة. وفضلا عن ذلك، يتوجب على الإنسان أن يراقب عاداته الغذائية على نحو صارم من خلال تفادي تناول الطعام في وقت متأخر من المساء، فضلا عن تجنب القهوة بعد الساعة الثانية ظهرا.

موقع "بولد سكاي" قال إن كتاب الفنانة الأميركية غينيث بالترو أول من تحدثت عن النوم النظيف في كتاب طرحته عام 2016 عن قضايا الجمال والعناية بالجسم , ويقول خبراء الصحة إن عدم أخذ قسط كاف من النوم يؤثر على صحة الإنسان ونظام التمثيل الغذائي في الجسم (الميتابوليزم)، وهو ما يؤدي إلى عدد من الأمراض العضوية والنفسية.

ولأن الناس صاروا لا يفارقون أجهزتهم الإلكترونية طيلة النهار، يقتضي النوم النظيف أن يتوقف الإنسان عن مشاهدة التلفزيون واستخدام باقي الأجهزة الإلكترونية قبل نحو 90 دقيقة من الذهاب إلى السرير. وفي السياق ذاته، يجدرُ بالباحث عن نوم نظيف وصحي أن يختار وسادة مريحة، وإذا خضع لحصتي تدليك أو شارك في "اليوغا" فإنه يرفع أيضا حظوظه لينعم بالنوم النظيف المستهدف.

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