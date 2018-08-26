إنقطاع النفس خلال النوم يزيد أمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

دقت دراسات دولية حديثة ناقوس الخطر من أن إنقطاع النفس أثناء النوم قد يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب إرتفاع مستويات الدهون. الدراسات التي قادها باحثون في جامعة غوتنبرغ في السويد أشارت الى أن إنقطاع النفس هو حالة مرضية تحدث أثناء النوم , و يتوقف فيها التنفس مؤقتا لثوان معدودة وقد يحدث من 5 إلى 30 مرة في الساعة الواحدة.

ويؤدي هذا التوقف لانسداد مجرى الهواء فينخفض مستوى الأكسجين في الدم، ولا تصل كمية كافية من الهواء إلى رئتي النائم فينبه الدماغ الشخص النائم تلقائياً عند حصول ذلك ويوقظه من النوم كي يتنفس من جديد. وتختلف الأسباب وراء هذه الظاهرة فقد تنتح عن انسداد كلي في مجرى التنفس لمدة لا تقل عن 10 ثوان، وقد يكون ذلك الانسداد جزئيًا، ويسبب الشخير أثناء النوم.

وللوصول إلى نتائج الدراسة راقب الباحثون نحو 8600 شخص بالغ في جميع أنحاء أوروبا، ممن لم يتم تشخيص إصابتهم بزيادة مستويات الدهون، ولم يتناولوا أدوية خفض الدهون , ووجد الباحثون علاقة قوية بين إنقطاع النفس أثناء النوم وإرتفاع مستويات الكولسترول الكلي والكولسترول منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.

وقال قائد فريق البحث دكتور لودجر غروت "تشير بياناتنا بوضوح إلى أن إنقطاع النفس أثناء النوم قد يكون له تأثير سلبي على مستويات الدهون في الدم، وهو ما قد يفسر جزئيا الارتباط بين توقف التنفس أثناء النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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