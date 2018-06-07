70% من مريضات سرطان الثدي يمكنهن تجنب العلاج الكيميائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

دراسة أمريكية تشير إلى أن 70 % من مريضات سرطان الثدي يمكنهن تجنب العلاج الكيميائي بآثاره الجانبية الضارة.

كشف باحثون أميركيون أن نحو 70 بالمئة من النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحله المبكرة واللواتي يتراجع لديهن خطر عودة المرض يمكنهن تجنب العلاج الكيماوي بعد إزالة الورم.

ودرس البحث، الذي عُرض خلال اجتماع الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاغو، كيفية علاج المريضات في الحالات المبكرة من سرطان الثدي التي تستجيب للعلاج الهرموني.

وقال منظم الدراسة و أستاذ سرطان الثدي أمريكا ، "إن هذه نتيجة مهمة". مضيفاً "وتعني أن نحو مئة ألف سيدة في الولايات المتحدة وحدها لن يحتجن للعلاج الكيماوي".

ويعتقد أن المرأة تواجه خطر عودة المرض استنادا إلى مقياس جيني فاللواتي يسجلن ما بين صفر وعشر درجات على هذا المقياس لا يعالجن بالكيماوي بعد إزالة الورم ويتلقين العلاج الهرموني بدلا منه. أما من يسجلن ما بين 26 ومئة فيتلقين العلاجين الكيماوي والهرموني معا.

وأظهرت الدراسة أن جميع النساء فوق سن الخمسين اللائي يعانين من هذا النوع من السرطان يمكنهن الاستغناء عن العلاج الكيماوي وهذه مجموعة مثلت 85 المئة من إجمالي العينة محل الدراسة.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمريضات في سن الخمسين أو أقل واللاتي يعتقد أن المرض يمكن أن يعاودهن تجنب العلاج الكيماوي بآثاره الجانبية الضارة.

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