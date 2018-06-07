علماء يكشفون اوقات اختفاء حاسة الشم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

وجد علماء أن الإنسان قد يفقد حاسة الشم بشكل مؤقت عندما يكون منشغلا بأمر ما أو مشتت التفكير.



وتمهد الدراسة الطريق لاختبار مدى ردة فعل الأشخاص المشغولين تجاه "الروائح المهددة للحياة"، مثل الدخان والغاز.



العلماء أوضحوا أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إثبات حالة "فقدان الشم" في تجربة موثقة.

وطلب العلماء من المشاركين القيام بالبحث عن شيء في غرفة تنبعث منها رائحة قوية من القهوة. وبعد مغادرة الغرفة، طلب منهم وصف الغرفة، ثم طرحوا عليهم أسئلة معينة لتحديد ما إذا كانوا قد لاحظوا الرائحة أم لا.



ووجد العلماء أن المشاركين الذين انشغلوا بالمهمة، كانوا أقل احتمالا لملاحظة الرائحة بنسبة 42.5%. كما اندهش المشاركون حقا عندما عادوا إلى الغرفة بعد ذلك لاكتشاف رائحة القهوة القوية، التي لم يلاحظوها سابقا.

وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة صوفي فورستر من جامعة ساسيكس: "اكتشفنا أن الناس أقل احتمالا للإحساس بالروائح إذا كانوا منشغلين في مهمة ما". وأوضح العلماء أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إثبات حالة "فقدان الشم" في تجربة موثقة.



وأضافت فورستر موضحة: "لقد أخبرتنا الأبحاث السابقة أنه لا يوجد سوى "نافذة لمدة 20 دقيقة" (بشكل فريد من نوعه لحاسة الشم)، قبل أن يصبح الدماغ غير قادر على اكتشاف الروائح، وهي ظاهرة تعرف باسم التعايش الشمي.



ويمكن أن يكون لدراستنا مجموعة من المضامين، على سبيل المثال، إذا كنت مشغولا بالتركيز على مهمة ما، فمن المحتمل أن تكون أقل عرضة للإغراء برائحة الطعام. أو إذا كنت لا تريد أن يخمن صديقك أنك تخبز كعكة عيد ميلاده في الغرفة الأخرى، يمكنك أن تشغله لمدة 20 دقيق".

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