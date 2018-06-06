الأمم المتحدة تحذر من خطورة المخلفات البلاستيكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

ذكر تقرير للأمم المتحدة بمناسبة يوم البيئة العالمي أن أقل من عشر كمية البلاستيك المصنوع يجري تدويرها، وأن على الحكومات التفكير في حظر أو فرض ضريبة على الأكياس أو عبوات الطعام التي تستخدم مرة واحدة من أجل الحد من التلوث.

في يوم البيئة العالمي لهذا العام اختارت الأمم المتحدة موضوع التغلب على التلوث البلاستيكي، والذي يتضمن دعوة للعمل معا في مواجهة أحد التحديات البيئية الكبرى في عصرنا.

حيث يتم إلقاء حوالي 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية في محيطات العالم كل عام، أي ما يعادل أكثر من شاحنة نفايات بلاستيكية تلقى كل دقيقة في البحر.

ويمكن للبلاستيك الذي ينتهي به المطاف في المحيطات، أن يدور حول الأرض أربع مرات في عام واحد ويمكن أن يستمر على هذا الحال لمدة تصل إلى 1000 عام قبل أن يتحلل بالكامل.

دراسة وصفت بأنها أشمل مراجعة للإجراءات الحكومية من أجل الحد من انتشار المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، قالت إن ما يصل إلى خمسة تريليونات من الأكياس البلاستيكية تستخدم في أنحاء العالم سنويا، وإذا نُشرت جنبا إلى جنب ستغطي مساحة تصل إلى مثلي حجم فرنسا.

وفي تقرير أطلقته الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الهندية ذكر أن تسعة بالمئة فقط من تسعة مليار طن بلاستيك ينتجها العالم يجري تدويرها، ينتهي معظمها في القمامة أو في البيئة.

وتعد الصين أكبر مصدر لمخلفات العبوات البلاستيكية وتتقدم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن عند الحديث عن نصيب الفرد الواحد فإن الولايات المتحدة تنتج أكبر كم من البلاستيك تليها اليابان ثم الاتحاد الأوروبي.

غير أن هناك مؤشرات على تحرك من أجل الحد من تلوث البلاستيك الذي يضر الحياة في المحيطات ويلوث التربة ويؤدي لانبعاث كيماويات سامة عند حرقه.

ومن ضمن التوصيات دعا التقرير إلى تحسين تصنيف المخلفات وإعادة تدويرها وتوفير حوافز اقتصادية لدعم بدائل للبلاستيك صديقة للبيئة وتثقيف المستهلكين والترويج لمنتجات قابلة لإعادة الاستخدام.

معنا من ابو ظبي الدكتورالمهندس عماد سعد استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية

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