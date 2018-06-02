الانتظام في ممارسة الرياضة ليس مهما

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

وجدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين لمدة 52 ساعة على مدار ستة أشهر مرتبطة بتحسن القدرات الإدراكية للكبار.

وأشارت الدراسة إلى أن من غير الضروري ممارسة التمارين لعدد معين من الساعات يوميا أو أسبوعيا ، مضيفة أنه بالإمكان تقسيم الساعات الـ52 إلى أوقات مختلفة ما يعني أنه ليس مطلوبا ممارسة الرياضة بانتظام كما هو شائع.

ونصحت الدراسة بالتريض عدة مرات في الأسبوع وفعل ذلك على مدى عدة أشهر حتى الوصول بعدد الساعات إلى 52 ساعة، وعند هذه النقطة يمكنك توقع أن يكون عقلك أكثر حدة..

اللافت أيضا أن التمارين وأنواع الرياضة البسيطة مثل اليوغا لها تأثير الأخرى القوية والعنيفة نفسه مثل رفع الأثقال والأيروبيكس.

راجع الباحثون في الدراسة الجديدة حوالي مئة دراسة منشورة سابقا حول علاقة التمارين الرياضية بالقدرات الإدراكية وقد شارك فيها أكثر من 11 ألف شخص متوسط أعمارهم 73 عاما.

وقالت الباحثة إن القاسم المشترك في هذه الدراسات أن مختلف أشكال التمارين ساعدت المشاركين في الحصول على "تفكير أكثر حدة" بشرط ممارسة التمارين الرياضية 52 ساعة على الأقل خلال ستة أشهر تقريبا.

ولم تؤد الدراسات التي تشير إلى إمكانية ممارسة التمارين لساعات أقل أو على مدى زمني أقصر إلى نتائج إيجابية، بحسب الباحثة.

من دبي الدكتورة منى صلاح الدين أخصائية باطنية وطب العائلة

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