دراسة تحذر.. 11 مليون شخص يتناولون أدوية القلب الخاطئة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

أفادت دراسة حديثة أن أكثر من 11 مليونا قد يكون لديهم وصفات غير صحيحة للأسبرين والستاتين وأدوية ضغط الدم، بالرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اكدت ان ترشيد استخدام الأدوية يحتاج إلى أن يحصل المرضى على الأدوية المناسبة لاحتياجاتهم السريرية، بجرعات تلبي احتياجاتهم الخاصة لفترة زمنية كافية وبأقل التكاليف لهم ولمجتمعهم.

مشكلة عالمية تنتشر في جميع أنحاء العالم..هكذا وصفت منظمة الصحة العالمية الاستخدام غير الرشيد للأدوية مشيرة في تقديراتها إلى أن ما يزيد عن نصف الأدوية جميعها يتم وصفها أو صرفها أو بيعها على نحو غير ملائم، وأن نصف المرضى لا يتناولون الأدوية على نحو صحيح.

دراسة جديدة غير بعيدة عن تحذيرات المنظمة الدولية.. أفادت أن أكثر من 11 مليونا قد يكون لديهم وصفات غير صحيحة للأسبرين والستاتين وأدوية ضغط الدم.

واعتمد الباحثون في نتائجهم على مجموعة محدثة من العمليات الحسابية - المعروفة باسم معادلات الأتراب المجمعة ، أو PCEs - المستخدمة لتحديد خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

يقوم معظم الأطباء بحساب مخاطر المريض باستخدام حاسبة ويب PCE أو تطبيق هاتف ذكي؛ يتم أيضًا تضمين المعادلات في العديد من السجلات الصحية الإلكترونية بحيث يتم حساب مخاطر المريض تلقائيًا أثناء زيارة المكتب.

ولكن كان هناك جدل حول ما إذا كانت هذه التقديرات تستند إلى بيانات قديمة وبالتالي تعرض بعض المرضى للخطر بسبب الإفراط في تناول الأدوية أو نقص الأدوية.

من أجل دراستهم، قام الباحثون بتحديث بيانات تقييم القدرات الشخصية بأحدث البيانات في محاولة لتحسين دقة تقديرات المخاطر القلبية الوعائية إلى حد كبير.

ووجد الباحثون أن التحسن الثاني في المعادلات هو تحديث الأساليب الإحصائية المستخدمة لاشتقاق المعادلات.

وتوصل الباحثون من خلال مراجعة بيانات الطاقة المتناهية الصغر باستخدام بيانات وطرق إحصائية جديدة ، أنه يمكنهم تحسين دقة تقديرات مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وأن البيانات القديمة تسبب في العلاج الخاطئ لـ 11 مليون شخص.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تنادي بـ 12 تدخلا رئيسياً لتشجيع ترشيد الاستهلاك على نحو أكبر.

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