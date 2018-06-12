كيف تحافظ على صحتك في العيد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع قرب عيد الفطر المبارك يحدث تغيير مفاجئ في نمط التغذية ومواعيد تناول الطعام، وهو ما يسبب مشاكل صحية، لذا سنحاول ضيفتنا أخصائية التغذية عبير عجب التعرف على كيفية الحفاظ على صحتنا في العيد.

أخصائية التغذية عبير عجب

١-كيفية الانتقال من فترة الصيام خلال شهر رمضان الي فترة ما بعد الصيام؟

٢- خلال عيد الفطر ،ما هي العادات الغذائية الخاطىء؟

٣- كيف يمكنكنا تحويل العادات الخاطئة الى عادات غذائة صحية؟

٤- مثل عملي عن يوم غذائي خلال الفطر و كمية السعرات الحرارية؟

5- عسر الهضم؟

يعانى الكثيرون بعد شهر رمضان من المشكلات الصحية، وعدم التمكن من الحفاظ على صحتهم بشكل أفضل بعد أيام عيد الفطر، لذلك نستعرض فيما يلى 6 خطوات للحفاظ على صحتك بعد رمضان.

1. يجب أن تقوم بتغيير وجبات رمضان إلى وجبات العيد وما بعد العيد بشكل تدريجى، كما ينبغى عدم الإسراف فى تناول الحلويات، أو تناول كميات كبيرة من الطعام، وعليك أيضا تقسيم الوجبات إلى أكثر من 3 وجبات صغيرة، لأن ذلك أفضل للمعدة.

2. تجنب تناول كميات كبيرة من الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، لأنها قد تسبب العديد من المشكلات الصحية، وربما تصيبك بالتسمم الغذائى.

3. ينصح خبراء التغذية، بضرورة تناول الخضراوات والفواكه الطازجة بقدر الإمكان للحفاظ على صحتك بعد رمضان.

4. كما ينصح الخبراء بتناول الأسماك مرة واحدة أسبوعيا مع التقليل من الحلويات.

5. الابتعاد عن التدخين، ذلك أنه يسبب العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة وربما يؤدى إلى الوفاة.

6. تناول كميات كبيرة من الماء، حيث يساعد الماء على التّحكم فى السّعرات الحرارية المتناولة، ويسهم فى تطهير الجسم من السموم.

اقرأ أيضا:

كيف إستعادت هذه المرأة رشاقتها في أقل من شهر؟