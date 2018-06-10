"البذرة المعدنية".. اكتشاف يدمر الأورام في 10 دقائق

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اكتشاف علمي "مذهل" يخص مرضى السرطان، توصل له علماء بريطانيون، لنستطيع القول بعد ذلك "وداعا للأورام السرطانية"فبحسب صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية اكتشف علماء بريطانيون ما يوصف بـ"البذرة المعدنية" المغناطيسية التي يمكنها تدمير أورام المخ، في 10 دقائق فقط.

ويستخدم الابتكار الجديد "ماسحات الضوء"، من أجل تسخين الخلايا السرطانية حتى تموتومن المتوقع أن يكون العلاج متاحا لكافة المرضى حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وطورت جامعة "لندن كوليدج" البريطانية العلاج الجديد، الذي يتضمن حقن "بذرة" معدنية مغناطيسية صغيرة في مجرى الدم، ليتم توجيهها إلى موقع الخلايا السرطانية، لتدميرها في 10 دقائق فقط.

ويستخدم العلماء "الماسح الضوئي" لتسخين البذور المعدنية، التي تتسبب في موت الخلايا في الأنسجة التي تكون في داخلها.ولا يقتصر العلاج على قتل الخلايا السرطانية فقط، بل يحفظ الخلايا السليمة من التأثيرات الضارة للجراحة التقليدية أو العلاج الإشعاعي.

وجرب الفريق البحثي تلك التقنية على أدمغة الخنازير، ويخططون للانتقال إلى التجارب البشرية السريرية لمرضى السرطان خلال العامين المقبلين.

ولا يقتصر ذلك العلاج على مرضى سرطان الدماغ فقط، بل يمكن علاجه لمرضى سرطان البروستاتا وغيرها من الأورام السرطانية.

وقال مارك ليثغوي، أستاذ التصوير في جامعة كاليفورنيا، وأحد أعضاء الفريق البحثي:

"الفكرة بسيطة، تكمن في أن المريض يذهب إلى ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي، ثم يحدد موقع الورم في الدماغ أو البروستاتا، ثم يتم زرع البذرة الصغيرة، التي ستكون أصغر قليلا من حبة الأرز، لتذهب إلى موقع الورم".

وتابع "يمكن توجيه البذرة بدقة حقيقية لتجنب أي مناطق أخرى لا نريد الذهاب إليها، مثل القشرة الحسية الحركية في الدماغ أو المناطق المتعلقة بالذكريات، وما إلى ذلك من مناطق".

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