إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم.. عليك بالمانغو

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة طبية حديثة، أجرتها جامعة "تكساس إي آند إم"، أن فاكهة المانجو تقلل من اضطرابات الجهاز الهضم، وبحسب الباحثين فإن أكل المانجو أكثر فائدة من تناول مكملات الألياف بالنسبة لمن يعانون الإمساك، إذ تحتوي المانجو على بروتينات ومغذيات، يطلق عليها اسم "البوليفينول".

وشملت الدراسة عينة من 36 شخصًا، يعانون الإمساك بشكل مزمن، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ومُنح كل فرد من المجموعة الأولى 300 جرام من المانجو بشكل يومي، بينما حصل أفراد المجموعة الثانية على مكملات الألياف، واستخلص معدو الدراسة التي استمرت لمدة 4 أسابيع نتائجها من إجرائهم لاختبارات على 36 رجلا وإمراة مصابين بالإمساك المزمن، وتقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تم منحها جرعة يومية من 300 غرام من المانغو، بينما حصلت المجموعة الأخرى على كمية معادلة من الألياف.

وكشفت الدراسة في نهاية فترتها، أن المجموعتين أظهرتا انخفاضا في الإمساك، ولكن وجد أن المانجو أكثر فعالية في تخفيف الأعراض، مقارنة بالألياف وحدها، كذلك ساعدت المانجو على تحسين تكوين البكتيريا في الأمعاء وتخفيف الالتهاب.



اقرأ أيضا:

هذا موسم المانجو.. فلا تحرم جسمك من فوائده





