الحياة العصرية ساهمت في تفاقم آلام الظهر والرقبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

ساهمت الحياة العصرية ومنجزاتها العلمية، في تفاقم مشاكل آلام الظهر والرقبة بشكل كبير، وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً مكتبية، ولدى طلبة المدارس والجامعات.

وقد ازدادت معدلات الإصابة بآلام الظهر والرقبة خلال السنوات الخمسة الماضية إلى أرقام قياسية.



من أسباب آلام الظهر و الرقبة:

1. التعب والإرهاق وإجهاد العضلات.

مثل الإفراط تركيز الضّغط على الرّقبة أثناء العملِ على الأجهزة الذكية مثل الكومبيوتر والهاتف والتّلفاز.

2. وضعيات الجلوس الغير صحيحة لفترات طويلة، تعد من أهم أسباب آلام الظهر وتشنج العضلات، والنوم على وسائدَ غيرِ مريحةٍ وغيرِ صحّيةٍ.

3. بعض الأسباب التي تؤدي إلى آلام الظهر وخاصة ألم أسفل الظهر والمرتبطة في العمود الفقري كالمشكلات العظميّة في العمود الفقري القطني, الأقراص الغضروفيّة بين الفقرات في العمود الفقري, الأربطة بين العمود الفقري و القرص الفقري الغضروفي, الحبل الشوكي والأعصاب.

4. التهابات العظام والعمود الفقري تسبب أيضا ألم الظهر و الرقبة.

5. آلام الظهر عند النساء عادة تعود إلى أسباب تغيرات هرمونية مثل آلام أسفل الظهر قبل الدورة، اضطرابات المبيض والبطانة الهاجرة خاصة الم أسفل الظهر و يصاحبة الم أسفل البطن.

6. ألم الظهر في الحمل حيث يعتبر ألم الظهر من علامات الحمل.

7. تشنج العضلات.

8. الأورام وبعض أنواع السرطان تعتبر من أسباب آلام الظهر.

9. هشاشة العظام.

10. التهاب المفاصل المزمن.

11. وجدت بعض الدراسات أن التوتر والضغط النفسي قد يزيد من الشعور في الم الظهر والرقبة.

12. حوادثِ السّقوط، أو الاصطدام بأجسامٍ أخرى، أو حوادثِ السّير.

13. الإجهاد العصبيّ، والشّعور بالتّوتر والانفعالات العصبيّة.



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