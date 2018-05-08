تكميم المعدة بدون جراحة لعلاج السمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



مع تطور العلم تطورت الوسائل التي تساعد على حل مشكلة السمنة والتخلص منها، ومن إحدى هذه الوسائل الأكثر تطوراً والتي لا تحتاج إلى جراحة، عملية تكميم المعدة بدون جراحة و بواسطة المنظار الهضمي.

مع تطور العلم تطورت الوسائل التي تساعد على حل مشكلة السمنة والتخلص منها، ومن إحدى هذه الوسائل الأكثر تطوراً والتي لا تحتاج إلى جراحة، عملية تكميم المعدة بدون جراحة و بواسطة المنظار الهضمي،

وهذه الطريقة الحديثة لتكميم المعدة بالمنظار تصلح للمرضى ذوي السمنة من الدرجة الأولى والثانية الذين يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم (مشعر الوزن على مربع الطول بالمتر) بين 30% إلى 40%.

الية التكميم بالمنظار

تعتمد عملية التكميم بالمنظار على استعمال المنظار الهضمي عن طريق الفم ويكون مجهز بأداة خاصة بإمكانها تكوين غرزات عبر جدار المعدة بحيث يكون الهدف إجراء سلسلة من الغرزات والقطب من داخل لمعة المعدة لتصغير جوفها بما يقارب 70% من حجمها، وهذا يحول شكل المعدة الى شكل شبيه بشكل المعدة بعد عملية التكميم الجراحية التقليدية، ولكن من دون تدخل جراحي او فتح الجوف أو جدار البطن او اي قص للمعدة.

ويتم هذا الأسلوب الجديد تحت التخدير العام ويستغرق من 60-90 دقيقة، كما يتميز بفترة نقاهة أقصر والخروج من المستشفى بنفس اليوم او باليوم التالي، مع نسبة أقل عدداً وخطورة من العمل الجراحي التقليدي.

هذه العملية لا تحتاج إلى جروح في البطن، حيث تجرى من خلال منظار المعدة عن طريق الفم، ويتم فيها تصغير حجم المعدة ليصبح أقل من 50% من الحجم الأصلي، وتجرى للمرضى الذين يعانون من السمنة الخفيفة أو المتوسطة، والذين لديهم زيادة وزن من 10 إلى 29 كجم عن الوزن الطبيعي.





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