مخاطر مستحضرات فرد الشعر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



غالباً ما تلجأ النساء إلى إستخدام منتجات لفرد الشعر للحصول على شعر ناعم وجذاب تلجأ النساء إلى إستخدام منتجات لفرد الشعر للحصول على شعر ناعم وجذاب وهي تقنية حديثة نوعاً ما حظيت مؤخراً بإقبالٍ كبيرٍ من النساء في صالونات التجميل برغم تكلفتها المرتفعة ، ولهذه التقنية العديد من المخاطر الصحية



البروتين هو المُّكوِّن الأساسي لِخلايا الجِسم، وتتكوّن الأظافر والشَّعر والبَشرة تقريباً منه، وبما أنّه هو المُكوّنُ الأساسي للشّعر فيجب المُحافظة على وجودِه بالكميّات المُناسبة للحفاظ على صِحَّة وحيويّة الشّعر، لذا قد يلجأ البعض لاستخدام بروتين فرد الشَّعر الذي يُعد تطوُّراً لِلكِيراتين، فهو أحد الطُّرق لِتنعيم وفرد الشَّعر وجعلِ مظهره صِحّياً ولامعاً، والأهمُّ من ذلكَ أنّه يُعالجُ مُشكلة الشّعر المُجعّد، فهو يُغذّي بُصيلات الشّعر بالمواد التي تحتاجها لإعادة الحيوية له ومُعالجة تلفِه وحمايتِه من التَّساقُط

أضرار فرد الشَّعر بالبروتين رُغم الفوائد التّي يمنحُها البروتين للشّعر إلاّ أنَّ له أضراراً يُمكِنُ أن يُسببّها لاحِقاً، ومنها الآتية: تساقُط الشّعر، تظهر هذهِ المُشكلة بعد فترةٍ قصيرةٍ من استخدام عِلاج البروتين.

1 ضُعف فروة الرّأس فهو يُؤثِّر على مساماتِها ويُخفِّف من الدُّهون المُفيدة الموجودة فيها وبالتّالي تُصبِحُ ضعيفةً وجافّةً.

2 تَكَسُّر الشَّعر والسّببُ في ذلك أنّ الشّعر يُصبحُ جافّاً وقاسيّاً.

3 تَحَسُّس فروة الرَّأس وحُدوث طفحٍ جِلديٍّ وحكّة.

4 يمكن أن يُحفز بروتين فرد الشّعر نُمو الخلايا السَّرطانيّة نظراً لاحتوائه على العديد من المواد الكيميائيّة، وذلك إمّا عن طريق استنشاقِها أو امتصاصِها من الجلد.

مُلاحظة: الأبحاث والدِّراساتِ الطِّبيّة الّتي تخُصُ أضرار فرد الشّعر بالبروتين تحتاجُ لدِراساتٍ طبيّةٍ أكثر لإثباتها.

ومن أبرز الأضرار الناجمة عن الفرد بالبروتين: يزيد مشكلة تساقط الشعر بعد استخدامه بمدة قصيرة، مما يجعله ضعيفاً وتالفاً. يعرض فروة الرأس لمشاكل كبيرة، حيث إنّه يضعف كمية المواد الدهنية الطبيعية التي تفرزها الفروة باستمرار والتي تتمثل مهمتها في حماية بصيلات الشعر ومنحه اللمعان والنعومة، فتصبح بعد البروتين الصناعي جافة وضعيفة.

يحفز البروتين الصناعي نشاط الخلايا السرطانية الخبيثة، حيث إنه يحتوي على مكوّنات كيميائية ضارة بفروة الرأس تنشط ظهور الشوارد الحرة وتعرض المرأة التي اعتادت على الفرد لسرطان الجلد. يؤدي إلى معاناة بعض النساء من مشاكل الحساسية الجلدية كالحكة المتكررة، وهيجان الجلد، والالتهابات، لعدم ملائمة المواد الصناعية لفروة رأسها.

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