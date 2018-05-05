هل يأتي يوم يغنينا تناول الشوكولاتة عن ارتداء النظارة الطبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

خبرٌ سار لعشاقِ الشوكولاتة وخاصة من يعانونَ من ضعفِ البصر، فقد كشفت دراسة حديثة عن فائدةٍ جديدة لتناولِ الشوكولاتة الداكنة، ما هي؟

من منا لا يحب الشوكولاته أو يتلذذ بطعمها؟ نادرا ما نجد شخصاً لا يحب الشوكولاته، وعادة ما يختار الناس نوعهم المفضل حسب الطعم الذي غالباً ما يكون حلو المذاق دون معرفة أن مرة المذاق منها هي الأكثر فائدة.

عدد من الأبحاث والدراسات أجريت عن الشوكولاته الداكنة وفوائدها الصحية العديدة مثل الوقاية من اضطراب ضربات القلب والدورة الدموية وخفض نسبة السكر والأنسولين في الدم بالإضافة إلى تاثيرها على الدماغ والحالة النفسية للمرء، إلا ان الفوائد لا تقتصر على كل ما سبق فحسب، فهي تساعد في تقوية البصر أيضا لدى البالغين، بحسب ما توصلت إليه دراسة أميركية حديثة.

أجرى الباحثون بجامعة "إنكاريت وورد" الأميركية في ولاية تكساس تجاربهم على 30 شخصا من الجنسين، متوسط أعمارهم 26 عاما ولا يشكون من أي أمراض أو مشاكل تتعلق بالبصر، وقسم الباحثون الاشخاص الذين خضعوا للتجربة إلى مجموعتين، وأعطوا كل واحد منهم نصف لوح شكولاته كل مرة نسبة الكاكاو فيها مختلف.

أحد الأنواع كانت نسبة الكاكاو فيه 31 في المئة وفي نوع آخر داكن كانت نسبة الكاكاو 72 في المئة، وبعد ساعتين من تناول الشوكولاته لاحظ الباحثون تحسنا في قوة النظر لدى من تناولوا الشوكولاته الداكنة مقارنة بالذين تناولوا النوع الآخر ذي النسبة القليلة من الكاكاو. والتحسن كان واضحا فيما يتعلق بتباين الألوان، من خلال قراءة وتمييز الحروف التي كتبت على سطوح مختلفة الألوان.

ويعتقد الباحثون أن مادة "فلافونويد" الموجودة في نبات الكاكاو تؤثر على تدفق الدم في الأوعية الدموية للعين، ما يؤدي إلى تحسين قدرته البصرية، إذ أن الشوكولاته الداكنة المستخدمة في التجربة كانت تحتوي على 316 مليغرام فلافونويد، في حين كانت الأخرى تحتوي فقط على 40 مليغرام فلافونويد.

فهل يأتي يوم تغنينا الشوكولاتة عن ارتداء النظارة الطبية؟

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