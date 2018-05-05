الوجبات السريعة قد تؤثر سلبا على خصوبة النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تباع المأكولات السريعة بالمطاعم، والمحلات التجارية، وهي تتصف بالعادة بجودة أقل، لأنها مشبعة بالدهون والزيوت، لذلك فهي تحوي أضرارا خطيرة للغاية. بهذا الخصوص كشف مسح شمل 5598 امرأة أن تناول وجبات سريعة أربع مرات أو أكثر أسبوعيا يؤخر الحمل لمدة قد تصل إلى قرابة شهر، مقارنة مع النساء اللاتي لا يتناولن هذه الأطعمة، أو ربما يتناولنها بشكل قليل جدا، وفق دراسة حديثة..

هذه الدراسة اعتمدت على استطلاع رأي آلاف النساء في أستراليا، ونيوزلندا، وبريطانيا، وأيرلندا، وشملت أسئلة حول الأطعمة اللاتي تناولتها المشاركات قبل شهر من الحمل في الطفل الأول.







يعد تناول الوجبات السريعة بشكل دوري مؤثر جدا على صحة النساء كما يؤخر الحمل لعام كامل، بحسب نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية "Human Reproduction" الطبية..

في هذا الخضم، قال الخبراء إن النظام الغذائي الجيد قد يكون من العوامل المعززة لفرص الحمل، ولا تزال هناك بعض التحفظات على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أبرزها تعتمد على مدى تذكر النساء الأطعمة اللاتي كن يتناولنها قبل الحمل..



مصدر الصورة: (موقع cnbc)

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