دراسة صادمة: ما علاقة الشمس بالذكاء؟

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة

يعاني الكثيرون من آلام الرأس بعد التعرض المفرط لأشعة الشمس، ويتخوف البعض الآخر من سرطان الجلد خصوصا الأشخاص الذين يمتهنون حرفا ويتعرضون خلالها بشدة لأشعة الشمس..

في المقابل، قد لا يدرك الكثيرون أن التعرض لأشعة الشمس قد يزيد من نسبة الذكاء، إذ كشفت دراسة حديثة نشرتها المجلة العلمية "Cell" أن الأشعة فوق البنفسجية (UV) لها منافع غير متوقّعة في تعزيز الذاكرة والقدرة على التعلم، حيث اكتشف الباحثون في "جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين" أن تعرض الفئران للأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى زيادة إفراز مادة كيميائية في الدماغ "الجلوتاميك"، وهي المادة التي تعزز قدرات الحيوانات على التعلم والتذكر.

نتائج مذهلة

أظهرت نتائج الدراسة التي كشف عنها الباحث الرئيس "وي اكذيونغ"، انه قرر بمعية زملائه توضيح مدى إرتباط الأشعة فوق البنفسجية بزيادة معدلات حمض اليورونيك في الدماغ، فأوضحت نتائج الدراسة أن معدلات حمض "اليورونيك" في الدماغ زادت عند الحيوانات التي تعرضت للأشعة فوق البنفسجية..

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