تلوث الهواء يودي بحياة 7 ملايين شخص سنويا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهواء الملوث يودي بحياة الملايين كل عام، حيث يتنفس نحو 90 في المئة من البشر، هواء يحتوي على مستويات عالية من الملوثات.

ووفقا لدراسة منظمة الصحة العالمية، لا تزال مستويات تلوث الهواء مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

في دراسة أجريت عن تلوث الهواء على أكثر من 4 آلاف مدينة, كشفت منظمة الصحة العالمية أن تسعة من بين عشرة أشخاص في العالم يتنفسون هواء يحتوى على مستويات عالية من الملوثات.

تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوالي 7 ملايين شخص يموتون كل عام جراء التعرض للجسيمات الدقيقة في الهواء الملوث، إذ تخترق تلك الجسيمات الرئتين والقلب والأوعية الدموية، مما يسبب أمراضا قاتلة.

ففي عام 2016 تسبب تلوث الهواء الخارجي في أكثر من أربع ملايين (4.2) حالة وفاة، بينما تسبب تلوث الهواء المنزلي بسبب أعمال الطهي باستخدام الوقود في وفاة مايقدر بنحو ثلاثة ملايين ونصف (3.8) شخص في الفترة نفسها.

إذ يتسبب الهواء الملوث بـ 24% من حالات وفيات البالغين بأمراض القلب، و25% من السكتات الدماغية، و43% من أمراض الانسداد الرئوي المزمن، و29% من أمراض سرطان الرئة.

أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، خاصة في آسيا وأفريقيا، تليها البلدان منخفظة ومتوسطة الدخل في منطقة شرق المتوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وتشمل المصادر الرئيسية لتلوث الهواء الناجم عن الجسيمات، عدم كفاءة استخدام الطاقة من جانب البشر، والصناعة، وقطاعي الزراعة والنقل، ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

وتقوم منظمة الصحة العالمية منذ عقد من الزمان برصد تلك المستويات الآخذة في الارتفاع، حيث تسعى إلى عقد أول مؤتمر عالمي حول تلوث الهواء وأثره على الصحة العامة، في محاولة لوضع استراتيجيات لتحسين جودة الهواء

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