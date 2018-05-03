المدخنون يعانون انخفاضا في البكتيريا الجيدة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المدخنين لديهم ارتفاع فى البكتيريا "السيئة"، ومستويات منخفضة من البكتيريا "الجيدة" في أمعائهم.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن زيادة البكتيريا السيئة تعرضهم لخطر الإصابة بسرطان القولون والتهاب القولون ومرض السمنة، حسب أول تجربة من نوعها ، كما كشف العلماء من جامعة نيوكاسل أيضا أن مستخدمي السجائر الإلكترونية لديهم ميكروبات جيدة منخفضة "الميكروبيوم" والتى تكون مسئولة عن المناعة والوقاية من الأمراض.

ويستخدم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في بريطانيا السجائر الإلكترونية، وينصح الأطباء أن يخبروا المرضى بأنهم أفضل من تدخين السجائر التقليدية، لكن هذه الأجهزة خضعت لجدل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الصلات المقلقة بين ضرر القلب والرئة.

وأضاف الباحثون أنه لا تحتوي السجائر الإلكترونية على العشرات من السموم المسببة للسرطان في التبغ، ولكنها تحتوي على مواد كيميائية خطرة مثل الفورمالدهيد ، بالإضافة إلى النيكوتين.

وربطت الدراسات هذه السموم بالتهاب الشعب الهوائية والاجهاض في النساء الحوامل، كما أظهرت تجارب أخرى أن النكهات السامة يمكن أن تسبب السرطان.

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