3 أضرار للنوم بعد السحور
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
ذكر موقع (Blogger.com) بعض التحذيرات لمخاطر النوم بعد التسحر في شهر رمضان، حيث أن النوم يتسبب في عودة حمض المعدة إلى الجزء الخلفي من المريء ما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وأخرى خطيرة، منها:
- تراكم الدهون: تعرضك المأكولات الدهنية إلى زيادة محتملة في الوزن خاصة أثناء النوم المباشر بعد السحور. فالجسم في حالة النوم لا يستهلك الكثير من الطاقة، فتزيد بذلك مستويات هرمون "الجار درقي"، ما يجعلك تشعر بالجوع عند الاستيقاظ، وبالتالي تتناول كميات أكبر من الطعام.
- زيادة حمض المعدة: عند دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي، تزداد العصارة الهاضمة في المعدة، لذلك فإن لم يكن الطعام مطحوناً، يتسبب حمض المعدة بحرقة في جدار المعدة.
- النوبات القلبية: غالباً ما يكون الأكل قبل النوم مباشرة سبباً في النوبات القلبية التي تحدث عند محاولة الجسم تقسيم تدفق الدم بين الدماغ والمعدة، التي تعمل على الهضم، وعلى المدى الطويل، تقلل هذه العملية من تدفق الاوكسجين إلى الدماغ، مسببة النوبات القلبية.
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