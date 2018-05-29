3 أضرار للنوم بعد السحور

... أطعمة تزيد من وزنك عند تناولها في المساء تجنبيها فضلاً عما قد تتسبب به بعض الأطعمة من زيادة كبيرة في الوزن، يتسبب تناول الطعام ليلاً بمشاكل و اضطرابات كثيرة في النوم...

... ماذا تتناولين في السحور الأول من رمضان؟! نستقبل هذه الأيام شهر رمضان المبارك وحيث ان الجسم غير مهيئ بعد للصيام لذا يجب عليك الحرص جيدا عند اختيار الأطعمة التي ستتناوليها خلال وجبتي السحور والإفطار.

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