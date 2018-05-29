منظمة الصحة: بين 100 و300 حالة إصابة بالإيبولا في الكونغو

أخبار الآن| جنيف- سويسرا (رويترز) -

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تفترض وجود ما يتراوح بين 100 و300 حالة إصابة بمرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى ثلاثة أشهر، وذلك ضمن خطة استراتيجية معدلة لمكافحة المرض نشرتها يوم الثلاثاء. وأضافت المنظمة أن الرقم ليس توقعا.



وكانت نسخة سابقة من الخطة افترضت وجود ما يتراوح بين 80 و100 حالة استنادا إلى معلومات حتى 15 مايو أيار، وذكرت وزارة الصحة في الكونغو أمس الاثنين أن التفشي الأخير للمرض يتضمن 54 حالة إصابة بينها 35 حالة مؤكدة و13 حالة محتملة وست حالات اشتباه في الإصابة و25 حالة وفاة. ولم ترد أنباء عن حالات وفاة أو إصابة مؤكدة جديدة بالمرض خلال اليومين الماضيين.



وحددت منظمة الصحة العالمية –التي تعهدت بالقضاء على المرض في أسرع وقت- ثلاثة مناطق مؤكد إصابتها بالمرض وهي بيكورو وإيبوكو الريفيتين، ومبانداكا، عاصمة الإقليم التي يقطنها 1.2 مليون شخص والتي تعد محور النقل على نهر الكونغو، مرض فيروس الإيبولا، المعروف سابقًا باسم حمى الإيبولا النزفية، وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق العدوى، ويودي بحياة المُصاب في أغلب الأحيان، إن لم يُعالج على وجه السرعة..



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