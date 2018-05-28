إذا كنتم ترغبون في الإنجاب.. عليكم بالمأكولات البحرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

هل ترغبون في إنجاب الأطفال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فعليكم بتناول المأكولات البحرية، فقد حثت نتائج دراسة جديدة الأزواج الذين يخططون للحمل على تناول المأكولات البحرية أكثر من مرتين في الأسبوع، بعدما تبين أن هذا المعدل يزيد من احتمالات حدوث الحمل.

وبحسب الدراسة، تحتوي الأسماك والأطعمة البحرية على كثير من المغذيات التي تعزّز الصحة الإنجابية وخاصة الزنك والسيلينيوم.

وأجريت تجارب الدراسة في جامعة هارفارد، وأظهرت نجاح 92 % من الأزواج الذين حاولوا الحمل وتناولوا الأطعمة البحرية مرتين أو أكثر في الأسبوع، مقابل نجاح 79 % من الأزواج الذين تناولوا الأسماك بمعدل أقل.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "كلينيكال إندوكرينولوجي"، وأظهرت أن تناول المزيد من الأطعمة البحرية، يختصر وقت محاولات الحمل.

وشارك في تجارب الدراسة 500 من الأزواج حديثي الزواج، وقاموا بتوثيق معدل تناولهم للأطعمة البحرية وعدد مرات ممارستهم للعلاقة الحميمة، كما بينت جوانب أخرى من أبحاث الدراسة تحسن جودة الحيوانات المنوية مع زيادة معدل أكل الأكلات البحرية.

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