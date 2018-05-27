دراسة تحذر: غسل الدجاج الأمريكي بالكلور غير كاف

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

اكتشفت إحدى الدراسات العلمية في بريطانيا أن غسل الدجاج بالكلور لا يقتل بكتيريا الليستيريا والسالمونيلا، الأمر الذي تتبعه شركات الدواجن الأمريكية لغسل الدجاج.

واقتصرت الدراسة التي قام بها فريق من علماء جامعة ساوثمبتون البريطانية، باختبار تأثير الكلور على السبانخ الملوثة، إلا أن النتائج تنطبق على الدجاج أيضاً، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا غارديان البريطانية".

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ورفضت الشركات الأمريكية مزاعم الدراسات معربة أن نتائجها "مختبرية فقط"، إلا أن البروفيسور ويليام كيفيل، الذي قاد الدراسة، أعرب أن "الأمر لا يقتصر على الدجاج فقط، فالدجاج عند الطهي الجيد يتخلص من البكتيريا، لكن الدجاج المغسول بالكلور يمكن أن يؤدي إلى تلوث المطبخ".

وبينما حظرت دول الاتحاد الأوروبي استقبال الدجاج المغسول بالكلور، يبقى الموقف مركباً لبريطانيا الخارجة من الاتحاد، والتي تعمل على الحفاظ على معايير رعاية الحيوانات حسب ما أكده وزير البيئة البريطاني مايكل غوف، غير أن وزير التجارة ليام فوكس، قال إنه :"لا توجد أسباب صحية للتخوف من الدجاج لمغسول بالكلور".

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