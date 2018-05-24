فيروس نادر يربك الأطباء في الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

بعدما حصد فيروس نيباه القاتل أكثر من عشر أرواح تم تسجيلها في شمال ولاية كيرالا بالهند، أصدرت حكومة الولاية تنبيها دعت فيه المسافرين لتجنب زيارة أربع مناطق هي كوزيكود ومالابورام ، ووايناد وكانور. كما حذرت قنصليتا الإمارات والبحرين في جنوب الهند - ولاية كيرالا رعاياهما من السفر إلى ولاية كيرالا في الهند.

يشهد ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان مئات الوفيات بسبب الأمراض المعدية كل عام وذلك نظرا لضعف أنظمة مراقبة الأمراض والوقاية من العدوي الأمر الذي أثار قلق خبراء الصحة من مخاطر تفشي أمراض من هذا النوع.

يتحرى مسؤولون بقطاع الصحة في الهند يوم الأربعاء إذا كان فيروس نادر يسبب تلفا في الدماغ انتشر في ولاية ثانية بعد تقارير عن الاشتباه في إصابة شخصين بالفيروس في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد فيما ارتفع عدد الوفيات بولاية كيرالا المجاورة حيث بدأ التفشي إلى 11.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أمصال للوقاية من فيروس نيباه الذي تنقله خفافيش الفاكهة وينتشر عبر سوائل الجسم. ويمكن أن يسبب التهابا في الدماغ. والعلاج لهذا الفيروس الذي تصل نسبة الوفاة بسببه إلى نحو 70 في المئة هو توفير الرعاية الداعمة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد اُكتشف فيروس "نيباه" لأول مرة في ماليزيا عام 1998، وعانت الهند من انتشار الفيروس مرتين خلال السنوات العشر الماضية، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا.

كما انه يعاني نحو 20% من المرضى من آثار عصبية متبقية بعد الشفاء منه، مثل اضطراب النوبات المرضية وغيرها من الحالات العصبية التي تم الإبلاغ عنها في الناجين.

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