سر الإفطار الصحي في رمضان.. يحميك من «السمنة»

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يُعد الصيام وسيلة مثالية لإنقاص الوزن عند بعض الأشخاص، بينما يكون سبباً في زيادة الوزن لأشخاص آخرين، والسبب هو عدم اتباع إرشادات خبراء التغذية، فيما يتعلق بتناول وجبة إفطار صحية.

ويعتقد بعض الأشخاص أنه يجب الإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات المختلفة عند الإفطار لتعويض ما فقده الجسم خلال ساعات اليوم، التي قد تتجاوز 15 ساعة في بعض البلدان.

لكن هذا الاعتقاد يقود إلى زيادة الوزن؛ إذ وأكد أحد خبراء التغذية، أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة عند الإفطار قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

ويلفت خبراء التغذية إلى أهمية أن تكون وجبة الإفطار متوازنة، وأن تحتوي على البروتينات الحيوانية والنباتية والفيتامينات المطلوبة.

واعتبر أن كلمة السر لإفطار صحي تكمن في تناول ثلاث حبات من التمر، لإعطاء الجسم السعرات الحرارية اللازمة، التي فقدها خلال نهار رمضان.

ونصح خبير التغذية بتناول طبق شوربة ساخنة، أو طبق من السلطة الخالية من الملح، قبل أن يبدأ الشخص في تناول الوجبة الأساسية.

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