العسل.. معالج لعضلة القلب

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أكد علماء من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة أن العسل يستطيع منع إصابة عضلة القلب بالاحتشاء، بسبب احتوائه على سكر طبيعي.

واشار العلماء من جامعة واشطن الى أن تناول العسل بشكل مستمر يساعد في تقليص حجم اللويحات في شرايين القلب بنسبة 30 بالمئة بسبب احتوائه على سكر طبيعي. وتم اكتشاف هذه الخاصية من خلال تجاربهم على الفئران المخبرية.

ولفت الباحثون إلى أن "السكر المعروف باسم تريهالوز قادر على منع الإصابة باحتشاء عضلة القلب، حيث ينشط البروتين الذي يحفز خلايا الجهاز المناعي على طرد اللويحات الملتصقة بجدران الشرايين".

المصدر رامبلر

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