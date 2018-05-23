اسباب مرض الكبد الدهني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

يعرف مرض الكبد الدهني على انه تراكم الدهون في خلايا الكبد بمستوى يتجاوز المستوى الطبيعي. وهي ظاهرة تصيب نحو 30٪ من الأشخاص ويعتبرهذا المرض هوا الأكثر شيوعا في أمراض الكبد



يعرف مرض الكبد الدهني على انه تراكم الدهون في خلايا الكبد بمستوى يتجاوز المستوى الطبيعي.

ومن أعراض الإصابة بدهون الكبد الضعف العام والتعب. الشعور بأوجاع في مركز البطن. انقطاع الشهيّة التي تؤدّي إلى فقدان الوزن. فقدان القدرة على التركيز. ظهور بقع داكنة غير موحّدة اللون، وغير متجانسة على الجلد خاصةً في أماكن تحت الإبط أو الرقبة. ظهور تضخّم في الكبد. الشعور بالغثيان والتشوّش.

ومن أسباب تراكم الدهون على الكبد ارتفاع نسبة الدهون في الدم الكوليستيرول الضار .و السمنة المفرطة زيادة الوزن بشكل كبير . وقلة الحركة لأنها تتسبب في عدم حرق الدهون الزائدة. وتناول الغذاء غير الصحي وذلك بالتركيز على تناول اللحوم والدهون المشبعة دون الخضراوات والفواكه. ومرض السكري. وتناول بعض الأدوية لفترة طويلة مثل حبوب منع الحمل للسيدات.

ومن مخاطر دهون الكبد الزائدة هناك بعض الأمراض التي تحدث نتيجة زيادة دهون الكبد في الحالات المزمنة، وإهمال علاجها، مثل: سرطان الكبد. تليف الكبد. وهذه الأمراض لا تحدث إلا في الحالات المزمنة.

ويتم تشخيص دهون الكبد عند رؤية أحد الأعراض يجب عليك التوجه إلى الطبيب لتشخيص دهون الكبد والذي يقوم بإجراء الفحص السريري، ويطلب منك القيام بالفحوصات التالية: فحص صورة الدم كاملة

اختبار وظائف الكبد LFTs أو LFs والتي تقوم بفحص إنزيمات الكبد. عمل تصوير بجهاز الرنين المغناطيسي. عمل فحص بالأشعة المقطعية. أخذ عينة من الكبد وتسمى بخذعة الكبد ويتم فيها أخذ نسيج من الكبد.

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