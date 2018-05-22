الذكاء الاصطناعي يمنع 22 ألف حالة وفاة بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن إنقاذ أكثر من 20 ألف شخص كل عام سيصبح ممكنا بعد استخدام الذكاء الصناعي لتشخيص مرضى السرطان قبل أن تتطور أعراضهم.

من المقرر أن تكشف رئيسة وزراء بريطانيا، عن خطة ثورية في مجال الخدمات الصحية، من خلال نشر الذكاء الاصطناعي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتهدف هذه الخطة لمنع 22 ألف حالة وفاة بسبب السرطان كل عام انطلاقا من العام 2033.

وتعتقد أيضا ، أن التقدم الطبي سيؤدي إلى التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا أو المبيض أو الرئة أو الأمعاء لما لا يقل عن 50 ألف شخص كل عام.

كما يتوقع أن يمنح التقدم التكنولوجي المرضى خمس سنوات من الحياة الصحية بحلول عام 2035.

وسيسمح الذكاء الاصطناعي بإحداث "ثورة في البيانات" من خلال استخدام السجلات الطبية مع معلومات إضافية حول عادات المرضى والتركيب الجيني، للكشف عن السرطان في وقت مبكر.

وهذا يعني أن الأطباء سيكونون قادرين على إجراء التشخيص في وقت مبكر، مما يمنح أطباء الأورام فرصة أكبر للتصدي للمرض.

ومن المتوقع أن تقول رئيسة الوزراء في خطابها: "إن تطوير التقنيات الذكية لتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة وبدرجة أعلى من الدقة مما هو ممكن من قبل البشر، يفتح مجالا جديدا بالكامل من الأبحاث الطبية ويعطينا سلاحا جديدا في مستودع أسلحتنا لمكافحة المرض".

ويتوقع أن يأتي أيضا في خطابها: "إن تحقيق هذه المهمة لن ينقذ الآلاف من الأرواح فحسب، بل سيحتضن صناعة جديدة بالكامل حول الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية".

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