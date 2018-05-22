اكتشاف سبب سرطان الدم عند الأطفال

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)



اكتشف عالم بريطاني بارز السبب المحتمل لسرطان الدم عند الأطفال، المعروف باللوكيميا، في إنجاز علمي يفتح الأمل أمام الوقاية من هذا المرض.



وقال بروفيسور من معهد أبحاث السرطان في بريطانيا، إن سرطان الدم لدى الأطفال ناجم عن طفرة جينية حين يكون الجنين في الرحم، أو عدوى بكتيريا أو فيروس غير معروف.

وتشير نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر"، إلى أن سرطان الدم لدى الأطفال له سبب بيولوجي واضح، وينجم بشكل واضح لدى الأطفال الذين لم يطوروا نظم مناعة بشكل صحيح".

وقال ألاسدير رانكين، مدير الأبحاث في جمعية بلدوايز الخيرية لسرطان الدم: "إن العلاج الحالي لسرطان الأطفال ليس ناجحا على الدوام، لذا فإن البحث عن طرق جديدة للعلاج مهمة جدا".

وأضاف: "نحث الوالدين على عدم الانزعاج من هذه الدراسة، فسرطان الدم في مرحلة الطفولة نادر جدا، ولا يتطور سوى عند طفل واحد من بين 2000 طفل".

وأوضح رانكين أن التمكن من وقف هذا النوع من اللوكيميا من الحدوث في المقام الأول، أمر مثير جدا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة بخصوص المرض.

اقرأ أيضا

تجنبا لكارثة.. أبعد البطاريات عن متناول الأطفال (فيديو)